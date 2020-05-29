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  3. ABD DEAŞ'lı propagandacının başına 3 milyon dolar ödül koydu
29 Mayıs 2020 Cuma 11:26 | Son Güncelleme:

ABD DEAŞ'lı propagandacının başına 3 milyon dolar ödül koydu

ABD DEAŞ'lı propagandacının başına 3 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi sağlayana 3 milyon dolar para ödülü verilecektir” ifadelerin kullanıldı. Söz konusu açıklamada, Ramazan’ın terör örgütünün ‘medya’ alanındaki yöneticilerinden olduğu ve terör örgütü DEAŞ’a yeni üyelerin ‘kazandırılması’ konusunda kilit bir rol oynadığı ifade edildi.

DHA


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