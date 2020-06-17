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  3. ABD, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı
17 Haziran 2020 Çarşamba 23:09 | Son Güncelleme:

ABD, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

ABD, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Son Dakika Haberleri.. ABD Başkanı Trump, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Trump, yazılı açıklamayla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.

Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

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