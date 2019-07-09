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  3. ABD, Çin ve Meksika çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Çin ve Meksika çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Çin ve Meksika çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ve Meksika´ya yönelik telafi edici teşvikler incelemesinin ardından söz konusu iki ülkenin çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu incelemede Çin´in yerli ihracatçılarına yüzde 177, Meksika´nın da yüzde 74 düzeyinden "telafi edici teşvik" verdiği ortaya koyuldu. Kanada ihracatına yönelik yapılan incelemede yaptırım gerektiren bir durum belirlenmediği belirilirken, bakanlık ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi´nin, Çin ve Meksika´da üretilen çelik ürünleri ithalatçılarından nakit para tahsis edeceğini açıkladı.

Meksika Kuzey Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Seade, söz konusu kararın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması´nı (USMCA) etkilemediğini ve söz konusu önlemlerin birkaç özel şiketlere yönelik olduğunu belirterek ülkenin çelik endüstri üzerinde büyük bir etkisi olmadığını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu ek gümrük vergisi soruşturmalarının 19 Kasım´da tamamlanacağını ekledi.

AA

 

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