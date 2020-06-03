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  3. ABD, Çin uçaklarının ABD'ye uçuşunu engelledi!
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:51 | Son Güncelleme:

ABD, Çin uçaklarının ABD'ye uçuşunu engelledi!

ABD, Çin uçaklarının ABD'ye uçuşunu engelledi!

ABD yönetimi Çinli havayolu şirketlerinin ABD'ye uçuşunu yasaklamaya hazırlanıyor.

ABD yönetimi Çinli havayolu şirketlerinin ABD'ye uçuşunu yasaklamaya hazırlanıyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran'da Çinli yolcu uçaklarının ABD'ye uçuşunun askıya alınacağını teyit etti.

Haber Global'de yer alan haberde Delta Airlines ve United Airlines yeniden Çin'e uçma çabaları içindeydi. Fakat henüz Çin'den uçuşlar için onay alamadılar. Trump yönetiminin aldığı bu karar Çin'in engellemelerine yönelik bir misilleme olarak görülüyor. ABD Ulaştırma Bakanlığından bir yetkili "Çin, ABD havayolları için alınan kararları yumuşatırsa biz de kararımızı gözden geçirebiliriz." açıklamasında bulundu. 

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