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  3. ABD önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, DEAŞ'ı bombaladı

ABD önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, DEAŞ'ı bombaladı

ABD önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, DEAŞ'ı bombaladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) Bağdat’ın kuzeyindeki, DEAŞ terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığı görüntüleri son dakika olarak paylaştı.

Dün ABD tarafından paylaşılan görüntülere göre, ABD önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü, Irak'ın Salah ad Din bölgesinde bulunan DEAŞ mevzilerini bombaladı.

"TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ GÜZERGAHI"

ABD'den yapılan açıklamada Suriye'den DEAŞ terörsitlerinin Irak'a geçinin engellenmesi için bölgenin bombalandığı iddia edildi.

F-15 VE F-35'LERLE BOMBALADILAR

CJTF-OIR’e ait resmi sosyal medya hesabından, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının Bağdat'ın doğusundaki DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları açıklandı. 

36 BİN KİLOGRAM BOMBA KULLANILDI

Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi. CJTF-OIR, o anlara dair görüntü de yayınladı.

DHA

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