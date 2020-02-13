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  3. ABD, bölgede tatbikat yapan Çin'e karşı Tayvan Boğazı'na taktik bombardıman uçaklarını gönderdi

ABD, bölgede tatbikat yapan Çin'e karşı Tayvan Boğazı'na taktik bombardıman uçaklarını gönderdi

ABD, bölgede tatbikat yapan Çin'e karşı Tayvan Boğazı'na taktik bombardıman uçaklarını gönderdi

ABD yönetimi, Çin ordusunun tatbikat düzenlediği Tayvan Boğazı'na B-52 tipi iki adet taktik bombardıman uçağı gönderdi.

Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin Tayvan Boğazı'na 2 B-52 tipi taktik bombardıman uçağı ve bir MC-130J Commando II yakıt ikmal tankeri jeti gönderdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre uçaklar, Tayvan'a gelişi sırasında yakından izlendi, ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Gelişme, Çin anakarasını Tayvan'dan ayıran boğazda Çin ordusunun geçen günlerde bir tatbikat düzenlemesinin ardından yaşandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Çin ordusuna ait jetler, bombardıman uçakları, muhripler ve fırkateynler 9 Şubat'taki tatbikatların bir parçası olarak boğazdaydı.

Çin Hava Kuvvetleri ve donanma arasındaki ortak tatbikatlar 10 Şubat'ta Tayvan Boğazı sularında gerçekleşti.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tatbikatın Tayvan Boğazı'ndaki mevcut güvenlik durumunu ele almak ve Çin'in egemenliğini korumak için gerekli bir adım olduğu belirtilmişti.


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