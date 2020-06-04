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  3. ABD baskıları, Kamışlı'da yayılmak isteyen Ruslara geri adım attırdı
04 Haziran 2020 Perşembe 17:16 | Son Güncelleme:

ABD baskıları, Kamışlı'da yayılmak isteyen Ruslara geri adım attırdı

ABD baskıları, Kamışlı'da yayılmak isteyen Ruslara geri adım attırdı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinin doğusuna geçerek askeri nokta kurma girişiminde bulunan Rus askerleri, ABD güçlerinin baskıları sonucu ilçe merkezine çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Kamışlı ilçesinin doğu kırsalında yayılmaya çalışan Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı ilçesinin doğusundaki petrol sahalarına yaklaşmak için dün sabah saatlerinde Kasr Dib köyüne girerek askeri nokta kurma çalışmaları başlatan Rus askerleri, ABD ordusunun baskıları nedeniyle geri adım attı.

Üçü üst düzey komutan olmak üzere 30 civarında Rus askeri, konuşlandıkları okuldan bugün ayrılarak, Kamışlı ilçe merkezine döndü.

Bunun üzerine Amerikan askerleri de bölgede devriye icra etti.

ABD güçleri dün öğle saatlerinde, Rus askerlerinin köye girmesinin ardından, söz konusu noktaya askeri ve lojistik malzemeleri taşıyan bir Rus konvoyunu durdurarak geri çevirmişti.

- Kamışlı'daki ABD-Rusya çekişmesi

Bu yılın başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rus askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

Geçen ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

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