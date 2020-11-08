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  • ABD Başkanlık seçimini kaybeden Trump'tan "hile" açıklaması: İddialar incelenmeli
08 Kasım 2020 Pazar 17:33 | Son Güncelleme:

ABD Başkanlık seçimini kaybeden Trump'tan "hile" açıklaması: İddialar incelenmeli

ABD Başkanlık seçimini kaybeden Trump'tan "hile" açıklaması: İddialar incelenmeli

ABD'de yapılan başkanlık seçimini kaybeden Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli." dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.

Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.

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