ABD Başkanı'na darbe yapmaya kalkıştılar

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn davasına ilişkin önceki Başkan Barack Obama’yı suçladı. Trump, Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte, Flynn üzerinden yürütülen ve Adalet Bakanlığı’nın düşürdüğü dosyada hedefin aslında kendisi olduğunu savundu.

FLYNN KAHRAMAN



ABD’de hiçbir başkanın böyle bir durumu yaşamayı hak etmediğini vurgulayan Trump, “General Flynn ve diğerleri kahramandır. İnsanlar bu gibi suçlardan dolayı hapse girmeli. Umarım birçok insan, bunun bedelini ödemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, eski başkan yardımcısı Joe Biden dahil olmak üzere, Obama yönetimi yetkililerine, başkanlık devri sırasında eski Rusya büyükelçisi ile Flynn arasında yapılan görüşmeyi kaydederek sızdıranların kim olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu. Yapılanların büyük yozlaşma olduğunu ifade eden Trump, söz konusu görüşmenin sızdırılmasından, Obama ve yardımcısı Biden’ı sorumlu tuttu. Trump, “Her şey usulsüzdü ve onları suçüstü yakaladık. Amerika Birleşik Devletleri’nin usulüne uygun seçilmiş başkanını devirmeye çalıştılar. Buna ihanet diyebilirsiniz. Eğer bu bana değil de Obama’ya yapılsaydı, sorumlular yıllardır hapiste yatıyor olurdu.” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN DOKTORA ABD’DE BÜYÜK İLGİ



ABD Başkanı Donald Trump’ın, aşı programının başına getirdiği Fas asıllı Amerikalı Müslüman doktor Moncef Saloui Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Saloui’nin öz geçmişinin çok güçlü ve aşı alanında dünyanın önde gelen doktorlarından biri olduğuna dikkat çekildi.