ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence uyarılara rağmen ziyaret ettiği hastanede maske takmayan tek kişi oldu

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti. Salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ülkede vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı. Hala yeteri kadar önlem alınmayan ülkede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı hareket kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

UYARILARA KULAK ASMADI

Koronavirüsle mücadeleyi yönetmesi üzerine atanan Mike Pence, dün yaptığı Mayo Clinic'e olan ziyaretine uyarılara rağmen maskesiz katıldı. Hastane, Pence'in ziyaretten önce maske takmasının gerekli olduğuna dair bilgilendirildiğini açıkladı. CNN, ziyaret sırasında Mike Pence'in binada maske takmayan tek kişi olduğunu belirtti.

Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı'nın ziyaretinden önce 13 Nisan'da hastane içinde maske takmanın zorunlu olduğuna dair bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, "Hastalar ve ziyaretçiler yüzlerin kapatmalı ya da maske takmalı. Maske olmadığı durumda Mayo Clinic tedarik edecektir" ifadeleri yer almıştı.

Yeni Şafak