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  • ABD Başkanı Trump'tan yeni dava: Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılmasını istiyor
18 Kasım 2020 Çarşamba 22:31 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan yeni dava: Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılmasını istiyor

ABD Başkanı Trump'tan yeni dava: Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılmasını istiyor
AA

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

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