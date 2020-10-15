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15 Ekim 2020 Perşembe 19:53 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan Twitter ve Facebook'a eleştiri: Sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyorlar

ABD Başkanı Trump'tan Twitter ve Facebook'a eleştiri: Sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyorlar
AA

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ilgili haberin yayılmasını sınırlandıran Twitter ve Facebook'u eleştirerek "Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin dün yaptığı haberden geniş şekilde bahseden Trump, hem Biden'ı hem de haberin paylaşılmasını kısıtlayan sosyal medya şirketlerini eleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller'in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı." değerlendirmesini yaptı.

"HALKA DÜŞMAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.

Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor gibi. Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

Medyanın da söz konusu haberi başlıklara taşımak yerine arka sayfalara attığını savunan Trump, "Medya, bu ülkede halkın düşmanı." eleştirisinde bulundu.

Trump, bazı Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeniden sıkı önlemlere gidilmesine ilişkin, "Artık daha fazla karantina uygulamayacağız. Biz gayet iyi durumdayız." dedi.

"SÜPERMAN GİBİYİM"

Kovid-19 sürecinden çok şey öğrendiklerinin altını çizen Trump, virüse yakalanan oğlu Barron Trump'tan örnek vererek genç nüfusun virüse karşı daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğunu kaydetti.

Trump, kendisine hastalık sürecinde verilen antikor kokteylinden de övgüyle bahsederek "Bir gün içinde kendimi Süperman gibi hissettim ve hastaneden çıkmak istedim." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşıların yılbaşından önce dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin ise Trump, "Büyük olasılıkla dağıtacağız. İşin içine siyaset karışmamış olsaydı biz aşıyı seçimden önce hazır edecektik." yorumunda bulundu.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile epey bir süredir görüşmediğini kaydederek "Çünkü onunla görüşmek istemedim." dedi.

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