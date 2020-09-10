ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Onu hafife almayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağlığının iyi olduğu açıkladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kim Jong Un’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kim Jong Un’un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın."