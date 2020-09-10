10 Eylül 2020 Perşembe 19:52 | Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Onu hafife almayın
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlının iyi olduğunu belirtti. Trump, "Kim Jong Un'un sağlığı iyi. Onu hafife almayın." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağlığının iyi olduğu açıkladı.
DHA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kim Jong Un’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Kim Jong Un’un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın."