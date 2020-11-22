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  • ABD Başkanı Trump'tan Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor?
22 Kasım 2020 Pazar 07:08 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor?

ABD Başkanı Trump'tan Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor"
AA

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabine kurma çalışmalarına tepki göstererek, "Yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabine kurma çalışmalarına tepki göstererek, "Yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" dedi.

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

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