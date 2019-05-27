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  3. ABD Başkanı Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışı tartışması sürüyor

ABD Başkanı Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışı tartışması sürüyor

ABD Başkanı Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışı tartışması sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararına tepkiler sürüyor.

ABD'li siyasetçiler, Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışında aldığı karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump tarafından alınan kararı "talihsizlik" olarak niteleyen Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, kararın, gelecekte Kongre'nin itibar ve  gücüne zarar vereceğini söyledi.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Bob Menendez  de yazılı bir açıklama yayımlayarak, Trump'ın, herhangi bir ülkeye silah  satışında Kongre'nin onayını gerektiren Silah İhracatı Kontrolü Anlaşması'nı yok  sayacağına dair kendilerini resmen bilgilendirdiğini söyledi.

Menendez, "Trump yönetiminin, uzun vadeli ulusal güvenlik  çıkarlarımıza öncelik vermek veya insan haklarını savunmak yerine Suudi Arabistan  gibi otoriter ülkelere destek vermesi, beni hayal kırıklığına uğrattı ama  şaşırtmadı." dedi.

Senatör Chris Murphy ise, "Başkan Trump'ın kaçış yolları kullanmasının  ana sebebi Kongre'nin bu satışa asla izin vermeyecek olmasıdır. Şu an Suudilere  Yemen'e atacakları bombaları vermemiz için yeni bir 'acil durum' sebebi yok ve  bunu yapmak yalnızca buradaki insani krizi arttırır. Bu karar, başkanların  gelecekte Kongre'ye danışmadan silah satmalarına inanılmaz derecede tehlikeli bir  emsal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kongrenin ulusal güvenlik çıkarlarıyla çelişen silah satışlarını  engellemek veya savaş açmak gibi anayasal sorumluluğunun olduğuna dikkati çeken  Murphy, "Eğer yönetimin bu hukuksuzluğuna şu an bir şey yapmazsak, kendimizi  kalıcı olarak kime silah satılması gerektiği kararlarının dışına atmış olacağız."  dedi.

Bunun yanı sıra, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi üyesi Senatör Dianne  Feinstein de konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunarak, Trump'ın dışarıya  silah satılması konusunda standart inceleme sürecinin dışına çıkmasının 'kabul  edilemez' olduğunu vurguladı.

Feinstein, "(Suudi gazeteci) Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi Riyad  hakkındaki tüm düşüncelerimi değiştirdi. Suudilere başka bir silah satışını  desteklemiyorum ve Senatodaki bütün meslektaşlarıma Başkan Trump'ın hukuku hiçe  sayan bu kararını engelleme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararına ilişkin bir tepki de, son zamanlarda  Trump yönetimine sert eleştirileri ile tanınan Cumhuriyetçi Millet Vekili Justin  Amash'tan geldi.

Twitter'dan karara ilişkin açıklama yapan Amash, "Trump, yine  Kongre'yi aşmaya çalışarak, bu kez milyarlarca dolarlık onaylanmamış bir silah  satışını, acımasız Suudi rejimine satmaya uğraşıyor. Kongre, yetkilerini geri  almak zorundadır. Yasama organı, ne zaman yürütme organına dayanacak?"  değerlendirmesinde bulundu.

8 MİLYAR DOLARLIK 22 ANLAŞMA

Trump'ın dün, Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah  satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden 'acil durum' yetkisini kullanmaya  karar verdiği bildirildi.

Kongre kaynaklarından yansıyan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı  Mike Pompeo'nun Kongre'ye gönderdiği mektupta, söz konusu yetki kullanımı  konusunda bildirimde bulunuldu.

Buna göre, Trump'ın Kongre'yi "bypass" etme kararının derhal devreye  gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmaksızın  hemen tamamlanacağı kaydedildi.

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