ABD Başkanı Trump ve Melania Trump arasında gerilim! Eşine yanağını çevirdi

Cumhuriyetçilerin Kongresi’nde eşine destek veren bir konuşma yapan Melania Trump, sahnede kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi. İkili arasındaki son gerginlik ise geçen hafta sonu New Jersey tatili dönüşünde yaşandı. Melania Trump elini tutmaya çalışan Trump’a izin vermedi.