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  3. ABD Başkanı Trump ve Melania Trump arasında gerilim! Eşine yanağını çevirdi
29 Ağustos 2020 Cumartesi 02:20 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump ve Melania Trump arasında gerilim! Eşine yanağını çevirdi

ABD Başkanı Trump ve Melania Trump arasında gerilim! Eşine yanağını çevirdi

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump arasındaki gerilim birlikte katıldıkları etkinliklere yansıyor.

Cumhuriyetçilerin Kongresi’nde eşine destek veren bir konuşma yapan Melania Trump, sahnede kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi. İkili arasındaki son gerginlik ise geçen hafta sonu New Jersey tatili dönüşünde yaşandı. Melania Trump elini tutmaya çalışan Trump’a izin vermedi.

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