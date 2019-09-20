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ABD Başkanı Trump, Mark Zuckerberg ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Mark Zuckerberg ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Beyaz Saray'da görüştü.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile bugün Oval Ofis'te güzel bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda Trump, Zuckerberg ile görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada "Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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