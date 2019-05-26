Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım

ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım

ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım

Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili rahatsızlık duymadığını belirtti.

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'yu ziyaret eden Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi." ifadelerini kullanarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği sözü tutacağına inandığını belirtti.

Tokyo'da bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile golf oynayan Trump, Ryogoku Kokigikan salonunda yapılan sumo şampiyonasını izledi.

Trump dün Toyota, Nissan, Honda, SoftBank ve Rakuten gibi Japon firmalarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Trump, burada yaptığı açıklamada, ABD'de yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadığını söylemişti. Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğine yönelik adalete dayalı, iki ülkenin de yarar sağlayacağı bir anlaşma yapmak istediğini dile getirmişti.

Trump'ın Japonya ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Elif Boyner: Artık iyileştim
Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ´nin Doğu Ek

Doğu Ekspresi ile Eşsiz Bahar Manzarası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü