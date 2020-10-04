ABD Başkanı Trump hastaneden dünyaya mesaj gönderdi: Yakında döneceğim

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden, "Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim" mesajını paylaştı.

AA'nın ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajına dayandırdığı haberinde, sağlığının iyiye gittiğini belirten ABD Başkanı, kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM"

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump şunları söyledi:

"Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım."

"GERÇEK BİR TEST OLACAK"

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, "Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım." şeklinde konuştu.

Kendisine Beyaz Saray'da da kalabilme alternatifinin sunulduğunu belirten Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyaz Saray'ın içinde hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis'e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir, dedim."

Trump ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini ve kısa sürede tamamen iyileşeceğini dile getirdi.