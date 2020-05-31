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  3. ABD Başkanı Trump G-7 Liderler Zirvesi'nin eylüle ertelendiğini açıkladı
31 Mayıs 2020 Pazar 09:46 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump G-7 Liderler Zirvesi'nin eylüle ertelendiğini açıkladı

ABD Başkanı Trump G-7 Liderler Zirvesi'nin eylüle ertelendiğini açıkladı

Küresel düzenin önemli noktalarından G-7 Liderler Zirvesi bu yıl belirlenen tarihte yapılamayacak. ABD Başkanı Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıkladı.

Trump, Florida'dan dönüşte uçaktaki gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini vurgulayan Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Trump ruins G7 summit dinner by insisting group readmit Russia ...

TRUMP, G7'NİN BEYAZ SARAY'DA OLMASINI İSTİYORDU

G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

AA


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