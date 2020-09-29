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  • ABD Başkanı Trump, AKŞAM'ın sorusunu yanıtladı! 'Bölgede çatışmayı durdurmaya çalışacağız'
29 Eylül 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, AKŞAM'ın sorusunu yanıtladı! 'Bölgede çatışmayı durdurmaya çalışacağız'

ABD Başkanı Trump, AKŞAM'ın sorusunu yanıtladı! 'Bölgede çatışmayı durdurmaya çalışacağız'
- YAVUZ ATALAY

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD Başkanı Trump'a, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını sordu. Trump Atalay'a, “Olaylar çok yeni, yakından izliyoruz. Olanları yeni öğrendim. Bölgede iyi ilişkilerimiz var. Çatışmaları durdurmaya bakacağız” yanıtını verdi.

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. AKŞAM Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın Karabağ’da yaşananlara ilişkin sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı Trump, bölgedeki çatışmaları durdurmaya çalışacaklarını belirtti. Atalay’ın “Karabağ’da askeri hareketlilik var. Siviller öldü. Azerbaycanlı yetkililere göre ilk ateş Ermenistan’dan geldi. Yorumunuz nedir” sorusunu yanıtlayan Trump, şunları kaydetti: “Olaylar çok yeni ve yakından takip ediyoruz. Olanları dün ve bugün öğrendim. Bölgede iyi ilişkilerimiz var. Çatışmaları durdurabilecek miyiz, bakacağız.” 

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