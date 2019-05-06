ABD Başkanı Trump: ABD artık ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmecek

Trump´ın Twitter paylaşımı şöyle;

"ABD yıllardır ticarette 600 ile 800 milyar dolar arasında bir kayba uğruyor. Çin ile ticaretimizdeki zararımız yıllık 500 milyar dolar. Üzgünüm ama artık bunu yapmayacağız!"

Trump, Pazar günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 10´dan yüzde 25´e çıkarılmasının planlandığını duyurmuştu.

(DHA)