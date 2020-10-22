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  • ABD Başkanı Trump, 24 Ekim'de Florida'da "erken oy" kullanacak
22 Ekim 2020 Perşembe 23:57 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, 24 Ekim'de Florida'da "erken oy" kullanacak

ABD Başkanı Trump, 24 Ekim'de Florida'da "erken oy" kullanacak
AA

ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim'de Florida'da "erken oy" kullanacağı bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Markar Esayan son yo

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