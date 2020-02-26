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  3. ABD başkanı müjdeyi verdi, Beyaz Saray yalanladı: Trump, Ebola'dan bahsediyordu, koronavirüsten değil

ABD başkanı müjdeyi verdi, Beyaz Saray yalanladı: Trump, Ebola'dan bahsediyordu, koronavirüsten değil

ABD başkanı müjdeyi verdi, Beyaz Saray yalanladı: Trump, Ebola'dan bahsediyordu, koronavirüsten değil

ABD Başkanı Trump koronavirüs aşısı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi, Beyaz Saray yalanlayıp 'Ebola aşısından bahsediyor' dedi

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, basın toplantısı düzenledi. Hindistan'a ziyaretinin "harika geçtiğini" söyleyen Trump, "Burası muazzam bir ülke ve pazar, insanlar da bizi seviyor." diye konuştu. Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz" dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkarılan 328 ABD vatandaşının, uçaklarla ülkeye getirildiğini anlatan Trump, "Amerikalıların ülkeye getiriliş kararının çok doğru olduğunu" söyleyerek, "Hiçbir sorun yok, hepsi karantinaya alındı. Ve biliyorsunuz ki (koronavirüsü kontrol etmek) bu amaçla ve aşı elde etme çalışmaları için 2.5 milyar dolarlık fonu onayladım" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Kovid-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olunduğunu söyledi ancak detay vermedi. 

Beyaz Saray: Trump, Ebola’dan bahsediyordu, koronavirüsten değil

Ancak daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 'Trump'ın Ebola aşısından bahsettiğini' söyledi.

?Koronavirüs ile mücadele konusunda Çin ile de temasta olduklarını dile getiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, kendisine "bu sorunun çözümü için çok çalıştıklarını söylediğini" aktardı.

 


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