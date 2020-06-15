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  3. ABD Başkanı 'Kullanıyorum' demişti... FDA o ilacın kullanımını sonlandırdı
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:06 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı 'Kullanıyorum' demişti... FDA o ilacın kullanımını sonlandırdı

ABD Başkanı 'Kullanıyorum' demişti... FDA o ilacın kullanımını sonlandırdı

ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını "faydasız" olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) yapılan yazılı açıklamada, "Büyük kliniklerde yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgileri inceledikten sonra, ajans önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratma olasılığının düşük olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada da sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

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