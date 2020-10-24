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  • ABD Başkanı erken oyunu Florida'da kullandı: Adı Trump olan birine oy verdim
24 Ekim 2020 Cumartesi 22:39 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı erken oyunu Florida'da kullandı: Adı Trump olan birine oy verdim

ABD Başkanı erken oyunu Florida'da kullandı: Adı Trump olan birine oy verdim
AA

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimleri için erken oyunu Florida eyaletinde kullandı. Öte yandan birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı bildirildi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için erken oyunu Florida eyaletinde kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Trump, seçimlere 10 gün kala ikamet adresinin bulunduğu eyalet olan Florida'da oy verdi.

Geçen yıl ikamet adresini New York'tan Florida'ya taşıyan Trump, sabah saatlerinde gittiği West Palm Beach'teki bir halk kütüphanesinde bulunan seçim merkezinde oyunu kullandı.

"ADI TRUMP OLAN BİRİNE OY VERDİM"

Erken oy kullanmaya izin verilen Florida'da sandık başına giden Trump, burada yaptığı açıklamada, şu yorumu yaptı:

"Adı Trump olan birine oy verdim. Postayla oy kullanmayla kıyaslanırsa, sandık başında oy kullanmak çok çok daha güvenli."

Açıklamasının ardından Florida, Ohio ve Wisconsin eyaletlerinde 3 farklı seçim etkinliğine katılmak üzere kütüphaneden ayrılan Trump'a, taraftarları slogan ve pankartlarla destek verdi.

ŞU ANA KADAR 56 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başlarken, şu ana kadar en az 56 milyondan fazla kişinin postayla ya da sandık başına giderek oyunu kullandığı bildiriliyor.

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