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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Japonya İmparatoru Naruhito´nun ilk resmi misafiri olarak ziyarette bulunmak üzere Japonya´ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump, Tokyo ile ilişkileri güçlendirmek için düzenlenen ziyaret kapsamında Japonya´da. Japonya Başbakanı Shinzo Abe´nin, Trump´ın ziyareti kapsamında imparatorluk sarayında bir akşam yemeği vereceği belirtildi. Ayrıca, Trump´ın Japonya´da iş adamları ile görüşeceği belirtilirken; Pazar günü Abe ile golf oynayıp, bir sumo turnuvasına katılması ve pazartesi günü de İmparator Naruhito ve Başbakan Shinzo Abe ile bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'in programı 28 Mayıs'ta son bulacak.

(DHA)

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