ABD Başkanı Donald Trump için 'Azil süreci' başlayacak mı?

Cumhuriyetçi Senatör ve aynı zamanda Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’la ilgili azil soruşturması başlatması halinde Trump’ın gelecek yıl yine seçileceğini ve Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde kontrolü yeniden ele geçireceğini kaydetti. Graham bu açıklamaları Fox News’a yaptı. Senatör Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderlerinin azil soruşturmasına izin vermesi durumunda bunun Demokrat Parti için intihar olacağını da vurguladı.

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yaklaşık 40 Demokrat üyeyle bir Cumhuriyetçi üye azil soruşturmalarının başlamasını istiyor. Temsilciler Meclisi’nde azil kararı alınsa bile Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’dan azil kararının çıkması çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Pelosi de şu ana kadar azil soruşturmaları açılması çağrılarına karşı direniyor. Pelosi, komisyon soruşturmalarının devamından yana.

2016 seçimlerinde Trump’ın seçim ekibiyle Rusya arasında gizli işbirliği olup olmadığını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller 22 Mart’ta raporunu Adalet Bakanlığı’na sunmuştu. Adalet Bakanı William Barr Mueller’ın gizli işbirliği konusunda suçlama yöneltmediğini, adaleti engelleme konusunda ise suçlama yöneltmemekle birlikte Trump’ı temize de çıkarmadığını kaydetmişti. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Mueller’ın komisyon önünde ifade vermesini istiyor. İki taraf arasında konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler bir süre önce Mueller’ın kapalı oturumda ifade vermek istediğini kaydetmişti.

(Amerikanın Sesi)