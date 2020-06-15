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  3. ABD Başkanı Donald Trump: Biz dünyanın polisi değiliz
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:26 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump: Biz dünyanın polisi değiliz

ABD Başkanı Donald Trump: Biz dünyanın polisi değiliz

New York'taki West Point Ordu Akademisi'ndeki mezuniyet töreninde konuşan ABD Başkanı Trump bir kez daha “Sonsuz savaşlar dönemini bitiriyoruz. Dünyanın polisi olmayacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York yakınlarındaki West Point kentindeki Ordu Akademisi’nin 2020 mezuniyet törenine katıldı. Amerikan ordusunun görevinin dünyadaki tüm sorunları çözmek olmadığını vurgulayan Trump, “Bitmeyen sonsuz savaşlar dönemini sonlandırıyoruz. Uzak topraklarda, çok eskiden beri devam anlaşmazlıkları çözmek Amerikan ordusunun görevi değil. Biz dünyanın polisi değiliz” şeklinde konuştu. Trump, askeri akademi mezunlarına, Amerikan tarihinde kendilerinden önce “köleliğin şerrini yok etmek” için kanlı bir savaş veren aynı akademiden askerlerin bıraktığı mirası “asla unutmamaları” çağrısında bulundu.

17 KAT HIZLI FÜZE

Trump konuşmasında, ülke genelinde George Floyd protestolarını bastırmak için asker gönderme planı konusunda Pentagon’la yaşadığı anlaşmazlığa ise değinmedi. Trump, öte yandan, yeni geliştirdikleri hipersonik füzelerin, bin 600 kilometrelik bir mesafeden yaklaşık 70 santimetre çapındaki hedefleri vurabileceğini belirtti. Trump, yeni gemi, avcı uçakları, helikopter, tank ve füzeler geliştirdiklerini belirterek yeni hipersonik füzenin şu anda dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı olacağını iddia etti. 

SU BARDAĞINI TAŞIMAKTA ZORLANDI

Dün 74 yaşına basan Trump, törende yaptığı konuşma öncesinde su içerken zor anlar yaşadı. Uzmanlar bu durumu, Trump’ın nörolojik bir sorunu olduğu şeklinde yorumladı. 

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