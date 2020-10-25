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  • ABD Başkan Yardımcısı Pence'in danışmanı ve özel kalemi koronavirüse yakalandı
25 Ekim 2020 Pazar 07:35 | Son Güncelleme:

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in danışmanı ve özel kalemi koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in danışmanı ve özel kalemi koronavirüse yakalandı
AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi March Short ile en yakın danışmanı Marty Obst koronavirüse yakalandı. Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi ve danışmanı Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.

AA'da yer alan haberde Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları açıklandı.

Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.

Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Kovid-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.

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