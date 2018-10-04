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ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Çin'e gözdağı: Geri adım atmayacağız

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada doğrudan Çin'i hedef alarak sert açıklamalarda bulundu.

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Mike Pence yaptığı açıklamada Çin'in ABD Başkanı Trump'ı çeşitli yollar aracılığıyla yıpratmaya çalıştığını belireterek, " ABD'nin iç politikalarına müdahale etmek için daha provokatif ve zorlayıcı yollar kullanıyorlar" dedi. 
 
Güney Çin Denizi'nde ABD ve Çin arasında yaşanan gerilime ilişkin ise Pence, "Bizi Güney Çin Denizi'nde sindirmeye çalışan Çin'den korkmayacağız ve geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi. 

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