ABD basınında şaşkınlık: Trump ülkenin tarihi politikasını değiştirdi

New York Times, Trump’ın ABD’nin politikasını değiştirdiğini yazarken Washington Post üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin operasyonun boyutuna dair ‘hiçbir fikri olmadığını’ öne sürdü. Türkiye’nin Suriye’de düzenlemeye hazırlandığı askeri operasyonla ilgili haberler ABD basınında genişçe yer buldu. New York Times gazetesi haberinin başlığında, “Trump, Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD politikasını değiştirdi” dedi. Gazeteye göre Trump, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerden gelen tavsiyelere uymadı. New York Times, “Kürt savaşçılar” olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye tarafından “terörist” olarak nitelendirildiğini, ABD için ise SDG’nin DEAŞ’a karşı en güvenilir ortak olduğunu yazdı.

ERDOĞAN’I CAYDIRAMADI

Trump’ın Erdoğan’la telefon görüşmesinin perde arkasını haberleştiren NBC News “Görüşme beklendiği gibi geçmedi, Suriye’ye girme konusunda son derece sert ve kararlı davranan Erdoğan’ı Trump’ın Beyaz Saray daveti de caydırmaya yetmedi” ifadelerini kullandı. Newsweek dergisinde yayımlanan haberdeyse, iki lider arasındaki telefon görüşmesi hakkında ilk elden bilgi sahibi olduğu belirtilen bir Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi kaynağının anlatımlarına yer veriliyor. Kaynak, Trump’ın telefon görüşmesindeki müzakerede yenilgiye uğradığını ve kozsuz kaldığını savunarak, “Asker çekmeyi sadece sanki biz de bir kazanım elde ediyormuşuz gibi görünmek için destekledi” ifadelerini kullandı.