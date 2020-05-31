ABD basını yazdı... Esed en zor günlerini yaşıyor

Washington Post'ta yer alan makaleye göre, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana iktidarının en zorlu dönemini yaşıyor.



BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Washington Post bu zorlukları, 'kuzeni Rami Makluf ile yaşadığı sorunlar, ülkede çöken ekonomi ve müttefiki Rusya'da medyada hakkında çıkan eleştirel tondaki haberlerin işaret ettiği gerilim' olarak sıralıyor.

Gazete, ülkenin güney vilayeti Dera'da patlak veren yeni isyanların da muhalif hareketlenmeleri canlandırabileceğini ifade ediyor.

Washington Post gazetesine konuşan Chatham House düşünce kuruluşundan Lina Khatip Esad'ın 'dokuz yıllık savaşta en kırılgan dönemini yaşıyor olabileceğini' söylüyor ve şu yorumu yapıyor:

"Esed, giderek İran ve Rusya'nın desteğine daha bağımlı hale geliyor. Seçmenlerine tedarik edebileceği yerli kaynakları yok. Uluslararası meşruiyeti yok ve çatışma öncesi sahip olduğu askeri güce artık sahip değil. Araç kutusu artık boş ve doğrusu her zaman olduğundan daha zayıf halde."

KUZENİ RAMİ MAKLUF İLE ARASINDAKİ ÇATLAKLAR



Esed ile kuzeni Rami Makluf arasındaki çatlak, Makluf'un Facebook hesabından paylaştığı mesajda dile getirdiği şikayetlerle gündeme gelmişti. Makluf devletin malvarlıklarına el koyduğunu söylemiş ve artık Esed ile doğrudan iletişim kanalı olmadığına işaret etmişti.

Facebook'taki paylaşımlarında Makluf, hükümetin 'vergi borcu' olarak istediği 600 milyon doları ödemeyeceğini belirtip, sahip olduğu şirket ağları aracılığıyla Suriye rejimi ekonomisini çökertebileceği yönünde konuşmalar yapmıştı.

Geçen haftaki paylaşımında Makluf, "Savaş döneminde vazgeçmedim, bu şartlar altında vazgeçeceğimi düşünüyorsanız, beni tanımıyorsunuz demektir" dedi.

Washington Post, Suriye rejimi Makluf'u hedef alırken bir yandan da, savaş döneminden kar sağlayan Suriyeli elit iş insanlarından, çökmekte olan ekonomiye destek için katkı çağrıları yaptığını yazıyor.

All4Syria internet sitesinin sahibi Esed'in eski arkadaşı ve danışmanı Ayman Abdel Nour da Makluf ile yaşanan gerilimin diğer iş insanlarıyla ilişkisinden çok daha farklı ve çok daha ciddi olduğunu söylüyor ve Makluf ailesinin Alevi mezhebinden gelmeleri nedeniyle geniş kitleler arasında nüfuz sahibi olmalarının da, ülkedeki etkileri ve gördükleri destek açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

KÖTÜLEŞEN EKONOMİ



Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Suriye rejiminin ekonomisi de giderek kötüleşiyor. Yerel para birimi değer kaybediyor, temel gıdalara erişim giderek zorlaşıyor. Dünya Gıda Programı'na göre Suriye halkı açlık riskiyle karşı karşıya.

Muhalif isimler de sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında ekonominin giderek kötüleşmesi ve artık açlık tehdidine vurgu yapıyor.

RUS MEDYASINDA ÇIKAN HABERLER



Rus medyasında Esed'i eleştiren yazıların çıkması, Washington Post gazetesine göre Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilerin de gerildiğine işaret ediyor.

Gazete, en sert eleştirilerden birinin Rusya'nın eski Şam büyükelçisi büyükelçisi Alexander Aksenyonok'tan geldiğini yazıyor. Aksenyonok, Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarında çıkan yorum yazısında Esed'in siyasi tavizlerde bulunmamasının Rusya'nın siyasi çıkarlarına ters düştüğünü ve hükümetin yolsuzluk ve suçla mücadele için etkili bir yönetim sistemi kuramadığını ifade etmişti. Aksenyonok, "Rusya, verebileceği tavizlerin sınırına ulaştı" yazdı.

Washington Post'un haberine göre ise Rus analistler, bu tarz yorumların Moskova ile Şam arasında büyük bir siyaset değişikliğine işaret etmediği görüşünde.