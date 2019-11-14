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  3. ABD basını yazdı... Amerika'nın zayıf noktası

ABD basını yazdı... Amerika'nın zayıf noktası

ABD basını yazdı... Amerika'nın zayıf noktası

National Interest (NI), ABD Deniz Kuvvetleri pilotlarının Rus ve Çinli rakiplerini yenebilecek yetenekte olmadığını yazdı.

NI’e konuşan ABD’li denizci subay Graham Scarbro, F/A-18 avcı bombardıman uçağı pilotlarının yüksek teknolojik savaşa etkin bir şekilde hazırlanmaları için eğitim sırasında daha fazla füze atmaları gerektiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, füze atışı simülasyonlarının gerçek savaş deneyiminin yerini alamayacağını kaydeden Scarbro, “Mevcut deniz kuvvetleri uçak filosu, havadan havaya sınıfına ait füzeleri nadiren fırlatıyor. Ancak, savaş hedefleri eğitim parametreleri havadan havaya, havadan yere ve diğerleri arasında çok fazla parçaya ayrılmış bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin ile askeri bir çatışma olması durumunda,  bu eksiklerin büyük askeri kayıplara yol açacağını belirten Scarbro, bundan kaçınmak için durumun barış zamanında düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

 


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