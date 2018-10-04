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ABD polisi FETÖ'nün kampında soruşturma yaptı

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan FETÖ'nün kampında meydana gelen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı bildirildi.

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampında meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtildi.

FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine teyit etti.

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.

(AA)

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