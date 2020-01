ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı!

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini doğruladı.

"Three rockets directly strike US embassy in Baghdad, Iraq" https://t.co/AVoLKpAhqU