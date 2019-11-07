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ABD askerine petrol için vurma yetkisi

ABD askerine petrol için vurma yetkisi

ABD Başkanı Trump, Suriye’deki petrol sahalarının güvenliği için askeri operasyonlara onay verdi. Bölgeye 800 kadar asker gönderilecek ve yeni bir üs kurulacak.

ABD Başkanı Trump, Suriye’deki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla askeri operasyonlara onay verdi. AP haber ajansının ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, cuma günü Trump ve savunma yetkililerinin yaptığı toplantı sonrasında alınan karar uyarınca yüzlerce Amerikan askeri, Deyrizor ve Haseke arasında uzanan ve terör örgütü YPG kontrolündeki yaklaşık 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacak. Yetkililer 200’ü Suriye’nin güneyindeki El Tanf garnizonundan olmak üzere en az 800 askerin bölgeye gönderileceğini aktardı. ABD, bu kapsamda 1332 petrol kuyusunun bulunduğu Rimelan kentinin güneyinde askeri üs kuruyor.


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