ABD, 1955 yılında İran ile yaptığı dostluk anlaşmasını feshettiğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Uluslararası Adalet Mahkemesinin verdiği karardan sonra 1955 yılında İran ile yapılan Dostluk Anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu. Pompeo, İran'da gerçekleşen 1979 devrimine atıfta bulunarak fesih kararını "39 yıllık gecikme" olarak niteledi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1955 yılında İran ile yapılan Dostluk Anlaşmasının yılllar önce feshedilmesi gerektiğini söyledi. İran'da gerçekleşen 1979 devrimine atıfta bulunan Pompeo, fesih kararını "39 yıllık gecikme" olarak niteledi. Pompeo, "Bu sabah UAD'nin verdiği karar faydalı bir noktayı gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan Dostluk Anlaşmasının mutlak saçmalığını görmemizi sağlayan yararlı bir nokta." diye konuştu..



Amerika Birleşik Devletleri'nin, Dostluk Anlaşmasını feshetme açıklaması, Uluslararası Adalet Mahkemesinin Trump yönetiminin İran'a yönelik aldığı bazı yaptırımların kaldırılması yönünde verdiği kararın hemen sonrası yapıldı.

(AA)