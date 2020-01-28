Trump'ın planına Filistin'den çok sert tepkiler: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.

Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.

FİLİSTİN'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde planın bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI GASP ETME HAMLESİ

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

ABBAS'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

FİLİSTİNLİ MİLLETVEKİLİ AVDE: "TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ TASFİYE PLANIDIR"

İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

Avde, Trump'ın sözde barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşması (sözde barış planı) planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır." dedi.

Öte yandan, Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebini yineledi.

Cebbarin, ABD Başkanı Trump'a da "Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye nitelerken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı öne sürülen 'Yüzyılın Anlaşması Planı' diye adlandırdığı planın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

(AA)