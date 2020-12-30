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30 Aralık 2020 Çarşamba 12:05 | Son Güncelleme:

AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası Ticaret Anlaşması imzalandı

AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası Ticaret Anlaşması imzalandı
DHA

AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı açıklandı. İngiltere, dün de Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'na imza atmıştı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, uzun müzakereler sonrasında AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı açıklandı. 

Ayrıntılar geliyor...

TÜRKİYE İLE DE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Türkiye ve İngiltere arasındaki dün serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı. İmza töreni sırasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss açıklamalarda bulunmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.' demişti.

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