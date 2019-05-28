AB turizm sektörü için yeni kurallar getirdi

Söz konusu kuralların üye eyaletler ve Komisyon´a dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sektöre özgü yetenekler ve oluşan yeni fırsatları değerlendirme gibi AB turizm sektörünün karşılaştığı zorluklara yanıt vermek için bir kılavuz görevi gördüğü belirtildi.

Konsey açıklamasına göre ayrıca, üye eyaletlerin turizm politikaları ve uygulamalarını tanıtmak için ulusal, bölgesel ve yerel turizm stratejileri oluştururken, söz konusu zorlukları göz önüne almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

(DHA)