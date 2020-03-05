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AB toplantısında Alman bakandan Türkiye'ye destek

AB toplantısında Alman bakandan Türkiye'ye destek

AB üye ülkelerin adalet ve içişleri bakanları sığınmacı kriziyle ilgili olarak Brüksel'de olağanüstü toplandı. Yunanistan'a destek kararı çıkan toplantıda Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Avrupa Birliği'ni eleştirerek, Türkiye'nin haklılığına dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer sığınmacı kriziyle ilgili Avrupa Birliği kurumlarını eleştirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, içişleri bakanları toplantısında Türkiye'nin 18 Mart anlaşmasına yönelik eleştiri ve çağrılarının AB kurumları tarafından dikkate alınmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Seehofer toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ise, AB'nin Türkiye'nin taleplerini karşılıksız bıraktığına vurgu yaptı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasının gözden geçirilmesi taleplerinin Avrupa tarafından karşılıksız bırakıldığını söyledi.


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