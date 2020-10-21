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  • AB liderleri koronavirüs toplantısı yapacak... Yeni tedbirler alınması bekleniyor
21 Ekim 2020 Çarşamba 21:24 | Son Güncelleme:

AB liderleri koronavirüs toplantısı yapacak... Yeni tedbirler alınması bekleniyor

AB liderleri koronavirüs toplantısı yapacak... Yeni tedbirler alınması bekleniyor
AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine gayriresmi toplantıya çağırdı.

Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.

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