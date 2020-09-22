AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli... 1 Ekim'e ertelendi!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Leyts, şu ifadeleri kullandı:

"AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi."

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.