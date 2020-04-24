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  3. AB, koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı uzattı

AB, koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı uzattı

AB, koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı uzattı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını bildirdi.

Buna göre, maske, gözlük ve koruyucu giysilerin 3'üncü ülkelere ihracatı 30 gün için ön izninle yapılabilecek.

Söz konusu ön izin uygulaması Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Norveç, İzlanda ve İsviçre gibi bazı ülkeleri kapsamayacak.

AB, 15 Mart'ta 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatını 6 hafta için ön izne tabi tutma kararı almıştı.

Son alınan kararla, koruyucu ekipmanlara yönelik ihracat ön izni uygulaması 1 ay daha uzatılmış oldu.


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