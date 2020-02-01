Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 303.808
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiltere'de tarihi değişim: AB ile İngiltere resmen boşanıyor! İngiliz halkı Brexit'i kutlamak için Londra'da

İngiltere'de tarihi değişim: AB ile İngiltere resmen boşanıyor! İngiliz halkı Brexit'i kutlamak için Londra'da

İngiltere'de tarihi değişim: AB ile İngiltere resmen boşanıyor! İngiliz halkı Brexit'i kutlamak için Londra'da

İngiltere’nin yaklaşık 4 yıldır süren Avrupa Birliği çıkış serüveni, son saatlerini yaşıyor. Başbakan Boris Johnson'ın seçimleri kazanmasının ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı kesinleşirken, İngiliz halkı kutlama yapmak üzere sabah saatlerinde Parlamento binası önünde toplanmaya başladı.

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00'te (TSİ 02:00) ayrılıyor. Brexit'e saatler kala İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti

Kutlamalara katılan Oliver Fally ise tutumlarının Avrupa Birliği'ndeki insanlara değil, tamamen Avrupa Birliği'ne olduğunu vurgularken, sözlerine ''Özgürlük. Tek kelimeyle özgürlük. İtalyan, Alman veya Fransızlara karşı bir tutum değil bugün olan. Sadece Avrupa Birliği’ne karşı bir tutum ve karşı duruştur'' şeklinde devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'taki erken genel seçime Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle girmişti.

Boris Johnson büyük bir zafer kazanmış, lideri olduğu Muhafazakar Parti Parlamento'da çoğunluğu elde etmişti.

 


Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!
Özge Özpirinçci tepki topladı!
O sözleri tepki çekmişti! İrem Derici'den açıklama
Diyet ve sporu hayatından çıkardı
<p>25 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı ve Aydın ADÜ Genç Efeler Takımı oyuncusu Begüm Pusat, AA

´Tekerlekli Sandalyeye Asla Oturmam´ Demişti, Şimdi Milli Takımda

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çinliler sonunda bunu da yaptı

Rus mühendis limonla bakın ne yaptı