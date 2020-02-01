İngiltere'de tarihi değişim: AB ile İngiltere resmen boşanıyor! İngiliz halkı Brexit'i kutlamak için Londra'da

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00'te (TSİ 02:00) ayrılıyor. Brexit'e saatler kala İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti

Kutlamalara katılan Oliver Fally ise tutumlarının Avrupa Birliği'ndeki insanlara değil, tamamen Avrupa Birliği'ne olduğunu vurgularken, sözlerine ''Özgürlük. Tek kelimeyle özgürlük. İtalyan, Alman veya Fransızlara karşı bir tutum değil bugün olan. Sadece Avrupa Birliği’ne karşı bir tutum ve karşı duruştur'' şeklinde devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'taki erken genel seçime Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle girmişti.

Boris Johnson büyük bir zafer kazanmış, lideri olduğu Muhafazakar Parti Parlamento'da çoğunluğu elde etmişti.