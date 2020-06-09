AB harekete geçti! 314 milyon euro hibe verecek

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hibenin 166 milyon euro tutarındaki bölümü, Avrupa Yenilikçilik Konseyi üzerinden, antikor tedavisi ya da ventilasyon gözlem sistemleri gibi, Covid-19 ile doğrudan mücadele işlerinde çalışan toplam 36 firmaya verildi.

Açıklamada, kalan 148 milyon euroluk bölümün de AB'nin toparlanma planına destek olan firmalara hibe edileceği belirtildi.

AB'nin Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel, "Avrupa Yenilikçilik Konseyi'ne yönelik artan desteklerimiz, onların potansiyelini harekete geçirecek ve coronavirüs ile mücadelemizi ve toparlanmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

(DHA)