AB generali Karabağ'da milis eğitiyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın basın bilgilendirme toplantısında Karabağ’daki cephe hattında Güney Kıbrıslı bir Rum korgeneralin yer aldığı açıklandı. Bakanlık açıklamasında “Ermenistan’daki PKK /YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri ile PKK/ YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Korgeneral Apostolos Pervolarakis’in, Ermeni milisler, PKK/YPG’li teröristler ile ve farklı ülkelerden paralı askerlerden oluşan bir grubu bir aydır eğittiği gündeme gelmişti. 7 Ekim’de Hürriyet gazetesinde yer alan haberde eğitimlerini tamamlayan grubun Karabağ’a sevk edildiği belirtilmişti. Haberde Ermenistan’ın, yaklaşık 300 PKK’lıyı Karabağ’a taşıdığı bilgisine de yer verilmişti.

ATİNA’DA ERMENİ ÖZEL BİRLİĞİ



Yunanistan’ın 7. Amfi bi Bölüğü’nün Atina’da Ermenistan’ın 60 kişilik özel harekat birimlerini eğittiği iddia edildi. Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin iddiasına göre, 6-9 Haziran 2017 tarihleri arasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) Disiplinlerarası Özel Harekat İdaresi koordinatörlüğünde, Ermeni komandolarının eğitimi Atina yakınlarında Nea Peramos’ta gerçekleştirildi.