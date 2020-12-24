AB gazetelerinden Türk SİHA'larına övgü... 'Türkiye'nin yeni kahramanları'

Fransız Liberation gazetesinin “Türkiye’nin yeni ulusal kahramanları: SİHA’lar” başlığıyla yayımladığı haberinde, Bayraktar TB2 SİHA’ların, Ankara’nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekildi. Haberde ‘Yeni Türk mücevheri’ şeklinde tanıtılan SİHA’ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD’nin SİHA’larından daha düşük olduğu kaydedildi. Bu SİHA’ların aynı zamanda terör örgütü PKK’nın güç kaybetmesine neden olduğu, Türkiye’nin gücünün, yükselişinin ve bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı:

“SİHA’LARIN EFENDİSİ”

İtalyan gazetesi La Repubblica da Türk SİHA’larını övdüğü haberinde Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak “SİHA’ların Efendisi” manşetini attı. Yüksek teknolojiye ve Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapan gazete, SİHA’ların Dağlık Karabağ’da oyunu değiştirdiğini aktardı.

Gazete, Türkiye’nin bu alanda artık ABD ve Çin ile rekabet edebilecek seviyeye geldiği belirtti. Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir’in bu alanda attığı adımların öneminin fazla olduğunu vurguladı.



La Repubblica, Bayraktar ve Demir için “Yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılık kapasitesini geliştirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.