AB, Brexit anlaşmasında mutabakatı sürdürmeye devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un AB’ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesini yapmayacağı vaadine ilişkin soruyu yanıtladı. Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Schinas, AB'nin İngiltere'de süren liderlik yarışına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.

İNGİLTERE'DE LİDERLİK YARIŞI

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yeni lider adayları için belirlenen başvuru süresi dün akşam doldu. Parti kurallarına göre 8 milletvekilinin desteğini alarak resmen adaylık başvurusu yapanların sayısı 10 oldu.

Adaylar, öncelikle partinin Avam Kamarası grubunda 13 Haziran’da yapılacak oylamada yarışacak. En az 17 milletvekilinin desteğini alan isimler, 17 Haziran’da yapılacak bir sonraki tura kalacak. Bu turda adaylardan en az 33 milletvekilinin oyunu alması beklenecek. Milletvekillerinin ezici çoğunluğu, iki aday arkasında toplanmazsa, kalan adayların bu kez 19 ve 20 Haziran’da benzer oylamalarda yarışması öngörülüyor.

(AA)